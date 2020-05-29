Токио, , 02:47 — REGNUM В результате хакерской атаки на крупнейшего телекоммуникационного оператора Японии NTT Communications могла быть похищена информация оборонного характера. Об этом 29 мая сообщает агентство Kyodo.

Злоумышленниками был получен несанкционированный доступ более чем к ста файлам, в числе которых могли быть данные о коммуникационном оборудовании, используемом Силами самообороны, а также схемы и планы некоторых военных объектов, в том числе японской военно-морской базы Йокосука.

Уточняется, что хотя похищенные документы и не имели статуса «секретных», могут пострадать каналы цифровой связи между минобороны и воинскими частями. Министерство обороны Японии и NTT Comunication проводят совместное расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Японии расследует возможную угрозу безопасности страны после хакерской атаки на корпорацию Mitsubishi Electric, в ходе которой могли быть похищены данные о новейших ракетных разработках.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Японии проверяет кражу хакерами данных о новейших ракетах