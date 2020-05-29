Петропавловск-Камчатский, 29 мая 2020, 02:38 — REGNUM Вулкан Ключевской на полуострове Камчатка выбросил пепел на высоту 6,5 км над уровнем моря, 29 мая сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Камчатскому краю.
Шлейф от выброса распространился на расстояние примерно 200 км к юго-востоку от исполина. Объявлен «оранжевый» код авиационной опасности.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 км.
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