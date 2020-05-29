Бишкек, , 01:54 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности задержали руководителя муниципального предприятия «Городские парки» столицы Киргизии Каличу Умуралиеву по подозрению в коррупции, передает «АКИpress» сегодня, 28 мая.

По информации источника в силовых структурах республики, бывшую правозащитницу, получившую известность благодаря расследованию целого ряда фактов коррупции в строительной сфере страны, поймали с поличным в момент получения взятки в размере 80 тысяч сомов (77 тысяч рублей).

ИА REGNUM напоминает, что Калича Умуралиева была назначена на должность директора муниципального предприятия «Городские парки» 27 мая 2019 года. До этого она возглавляла общественный фонд «Наше право», занимавшийся правозащитной деятельностью.