Миннеаполис, США, , 01:59 — REGNUM Губернатор штата Миннесота Тим Уолз 28 мая подписал указ о привлечении Национальной гвардии США к восстановлению порядка после массовых протестов и столкновений с полицией, вызванных смертью Джорджа Флойда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Пришло время восстановить. Восстановите город, восстановите нашу систему правосудия и восстановите отношения между правоохранительными органами и теми, кого они обязаны защищать. Смерть Джорджа Флойда должна привести к справедливости и системным изменениям, а не смерти и разрушениям», — приводятся в сообщении слова Уолза.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Миннеаполиса потребовал, чтобы Национальная гвардия была вызвана в его город после того, как протесты по поводу смерти Джорджа Флойда переросли в жестокие беспорядки, несколько магазинов были разграблены, один подожжен, и по крайней мере один человек был застрелен во время беспорядков.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, снятое очевидцами, на котором зафиксировано, что на чернокожего мужчину, не оказывавшего полиции сопротивления, сначала надели наручники, а затем уложили на землю и прижали шею коленом. Перед своей гибелью Флойд несколько раз сказал, что ему нечем дышать, однако полицейский никак не реагировал и задушил его.

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