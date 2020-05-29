Москва, , 01:40 — REGNUM На железнодорожной станции «Выхино» в Москве в ночь на 29 мая потушили пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании в отдельно стоящем одноэтажном здании на железнодорожной станции «Выхино» поступило в дежурную часть вечером 28 мая. Прибывший пожарный расчёт обнаружил, что пламя охватило около 15 квадратных метров.

В 23:38 пожар был локализован, в 23:48 — полностью ликвидирован.

Пожар на железнодорожном вокзале не повлиял на движение поездов, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в подмосковном Нахабино загорелось здание склада. на улице Володарского. Пламя распространилось по площади 750 квадратных метров.

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