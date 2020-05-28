Киншаса, , 21:55 — REGNUM Жертвами нападения исламистов в провинции Итури (Демократическая Республика Конго) стали более 50 человек, сообщает 28 мая Синьхуа.

По данным местных властей, атаковали местных жителей члены исламистской группировки «Альянс демократических сил» (АДС).

Ранее ИА REGNUM сообщало о 30 погибших в результате нападения на жителей деревни Самбоко близ границы с Угандой.

Напомним, созданный в 1995 году между ДР Конго и Угандой «Альянс демократических сил» совершил, по оценкам ООН, серьёзные нарушения международного права. Его члены вербуют детей и подростков в ряды боевиков, а также совершают нападения на мирных жителей, убийства.

Основатель и руководитель АДС Джамиль Мукулу был арестован в Дар-эс-Саламе (Танзания) в апреле 2015 г. и в июле того же года экстрадирован в Кампалу, где он содержится в тюрьме.

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