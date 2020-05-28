Санкт-Петербург, , 21:45 — REGNUM Уголовное преследование военнослужащего Вячеслава Горбенко, которого обвиняли в убийстве восьмимесячного ребёнка, прекратил первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге. Об этом 28 мая сообщили журналистам в объединённой пресс-службе судов города.

Было установлено, что в ходе расследования дела сотрудниками Следственного комитета были допущены нарушения, доказательств причастности военнослужащего к убийству ребёнка не нашлось. В связи с этим суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Горбенко.

Горбенко стал фигурантом уголовного дела об убийстве восьмимесячной дочери своей сожительницы в 2016 году. Тело ребёнка было обнаружено матерью в квартире в городе Всеволожске Ленинградской области. В ходе расследования было установлено, что ребёнок погиб от травмы головы.

Сторона обвинения заявила, что представленные доказательства не подтверждают вины Горбенко и попросила прекратить уголовное дело в отношении военнослужащего, а дело направить в Следственный комитет (СК) для дальнейшего расследования. Суд прошение удовлетворил.

Кроме того, суд счёл необходимым обратить внимание руководителя следственного управления СК РФ по Ленинградской области на нарушения закона, допущенные сотрудниками следственного отдела по городу Всеволожску в отношении Горбенко в ходе расследования и принять меры для их недопущения впредь.

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