Салехард, , 20:26 — REGNUM Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов раскритиковал глав муниципалитетов, «которым резко стало жарко» за раннее отключение теплоснабжения. Своё возмущение он высказал в официальном паблике социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в Салехарде отопительный сезон решили завершить с 1 июня 2020 года. Тогда как обычно отопительный сезон в ЯНАО заканчивается в третьей декаде первого летнего месяца. Но в других городах Ямала решили сэкономить на отоплении ещё больше — батареи стали холодными на месяц ранее привычного срока.

«Получил несколько десятков сообщений от жителей Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя. Люди возмущены тем, что в квартирах стало очень холодно, а в одном из городов это наложилось ещё и на отключение горячей воды», — отметил глава региона Дмитрий Артюхов.

Губернатор ЯНАО заявил, что «коммунальщики и местные власти в целом ряде муниципалитетов в этом году явно поторопились с отключением тепла и плановыми работами по воде».

«Поговорка «поспешишь — людей насмешишь» у нас на Севере всегда была и остаётся актуальной. Только в данном случае никому не смешно. Люди в своих квартирах мёрзнуть не должны, и думать об этом — прямая обязанность власти на местах», — резюмировал губернатор Ямала.

Как поясняют 28 мая в пресс-службе АО «Ямалкоммунэнерго», в начале мая на Ямале установилась необычайно тёплая погода. И в некоторых муниципалитетах отопление было отключено по решению местных властей, а не по прихоти поставщика теплоносителя. С похолоданием тепло вернулось в дома жителей Надыма, Муравленко, Тарко-Сале и Пуровского района, сообщает теплоснабжающая компания.

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