Салехард, 28 мая 2020, 20:26 — REGNUM Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов раскритиковал глав муниципалитетов, «которым резко стало жарко» за раннее отключение теплоснабжения. Своё возмущение он высказал в официальном паблике социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, в Салехарде отопительный сезон решили завершить с 1 июня 2020 года. Тогда как обычно отопительный сезон в ЯНАО заканчивается в третьей декаде первого летнего месяца. Но в других городах Ямала решили сэкономить на отоплении ещё больше — батареи стали холодными на месяц ранее привычного срока.
Губернатор ЯНАО заявил, что «коммунальщики и местные власти в целом ряде муниципалитетов в этом году явно поторопились с отключением тепла и плановыми работами по воде».
Как поясняют 28 мая в пресс-службе АО «Ямалкоммунэнерго», в начале мая на Ямале установилась необычайно тёплая погода. И в некоторых муниципалитетах отопление было отключено по решению местных властей, а не по прихоти поставщика теплоносителя. С похолоданием тепло вернулось в дома жителей Надыма, Муравленко, Тарко-Сале и Пуровского района, сообщает теплоснабжающая компания.
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