Сочи, Краснодарский край, , 20:26 — REGNUM Женщину, подозреваемую в похищении рукописи XIX века была задержана сотрудниками полиции в городе Сочи. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В полицию с заявлением о продаже ценной рукописи обратился 51-летний житель города Сочи. Со слов заявителя, у него была похищена рукописная книга за авторством поэта Александра Пушкина, которая оценивается в 75 млн рублей.

На месте преступления были изъяты отпечатки пальцев, а также другие вещественные доказательства, по горячим следам была задержана подозреваемая, женщина 39-ти лет, бывшая сожительница заявителя.

Женщина созналась в содеянном и сообщила, что планировала продать рукопись коллекционерам. Рукопись была изъята и возвращена владельцу. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

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