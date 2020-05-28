Чебоксары, , 18:23 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии перед судом предстанет 53-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве 72-летней женщины. Этому предшествовал конфликт на сеновале, где решил переночевать злоумышленник, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Преступление было совершено 13 марта 2020 года в одной из деревень Ядринского района. По данным следствия, фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался переночевать на сеновал домохозяйства своей 72-летней знакомой. По версии следствия, днём его там обнаружила хозяйка, между ними возникла ссора, и в ходе конфликта злоумышленник стал душить потерпевшую. Правоохранители полагают, что из-за активного сопротивления женщины он стянул с её головы платок и задушил им сельчанку.

Фигурант уголовного дела арестован. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В следственном управлении отмечают, что мужчина ранее был судим.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершённого 1 мая 2020 года. В преступлении подозревают 31-летнего мужчину, жертвой стал его 37-летний брат, который заступился за мать

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