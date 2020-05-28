Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Мэр Миннеаполиса потребовал, чтобы Национальная гвардия была вызвана в его город после того, как протесты по поводу смерти Джорджа Флойда переросли в жестокие беспорядки. Об этом сообщает 28 мая Washington Examiner.

Пресс-секретарь мэра Джейкоба Фрея подтвердил, что он вызвал Национальную гвардию для защиты безопасности протестующих в городе после того, как несколько магазинов были разграблены и один подожжен. Полицейские, по-видимому, отступили, когда протесты вышли из-под контроля, и по крайней мере один человек был застрелен во время беспорядков.

«Я не могу рисковать безопасностью невинных людей, и поэтому это то, что я поклялся поддерживать, и это то, что я намерен делать, — ранее сказал Фрей. — Мы можем получить и то, и другое. Мы можем устраивать мирные демонстрации, но я также должен обеспечить безопасность всех жителей города».

Сегодня же министерство юстиции США объявило дело о гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского делом особой важности. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, снятое очевидцами, на котором зафиксировано, что на чернокожего мужчину, не оказывавшего полиции сопротивления, сначала надели наручники, а затем уложили на землю и прижали шею коленом. Перед своей гибелью Флойд несколько раз сказал, что ему нечем дышать, однако полицейский никак не реагировал и задушил его.