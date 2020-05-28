Воронеж, , 18:04 — REGNUM В Воронежской области предъявлено обвинение 16-летнему подростку в убийстве девятилетней девочки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 28 мая.

Обвинение предъявлено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Также 28 мая суд вынес решение об аресте подростка.

Девятилетняя девочка пропала в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области 25 мая. По версии следствия, убил ребёнка 16-летний подросток, проживающий в том же селе. Он пригласил девочку в заброшенный дом и после попытки вступить с ней в сексуальный контакт задушил. Тело он оставил в доме, намереваясь вывезти.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал в полном объеме и дал признательные показания», — сообщили в СК.

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