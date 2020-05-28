Тамбов, , 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области 28 мая.

С ходатайством об аресте 46-летнего подозреваемого в суд вышел следователь СУ СКР, суд ходатайство поддержал.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство было совершено 26 мая в селе Тулиновка Тамбовского района. По версии следствия, подозреваемый разбил окно и влез в частный дом к ветерану. Он нанёс пожилому мужчине несколько ударов топором по голове, а затем напал на его 38-летнюю внучку. Ветеран скончался на месте, его внучка находится в больнице. После убийства мужчина с места происшествия скрылся.

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