Москва, , 16:21 — REGNUM В Москве за пикет у здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 в поддержку ранее арестованного журналиста «Новой Газеты» Ильи Азара арестовали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, передаёт 28 мая Telegram-канал aavst.

Задержания журналистов «Эха Москвы» подтвердил в своем Telegram-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В свою очередь, самого Азара ранее 28 мая арестовали на 15 суток за пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Азара признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования»).

Как ранее сообщало, основателя паблика «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Владимира Воронцова задержали 7 мая. Следствие полагает, что Воронцов вымогал денежные средства у бывшего сотрудника МВД, грозя публикацией интимного снимка. Сам Воронцов свою вину не признаёт.