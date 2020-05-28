Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:18 — REGNUM В Переславле-Залесском при пожаре в жилом доме погиб преподаватель детской школы искусств. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на учебное учреждение. Пожар произошел в ночь 28 мая в доме на улице Чернореченская. По сообщению Переславского ЕДДС 1 человек погиб, двое пострадали. Проверку по факту возгорания начали следователи.

Пожар в Переславле СУ СКР по ЯО

«По факту произошедшего Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка. Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Погибшему было 44 года. Он работал преподавателем в детской школе искусств Переславля-Залесского.

«Светлый, добрый, творческий человек. Любил жизнь, людей, труд учителя, поэта, художника. Активный сотрудник альманаха «Литературный Переславль», участник десятков персональных и коллективных выставок. Всегда внимательный к людям, полный уважения к каждому человеку, чуткий к заботам людей. Умеющий организовать урок и провести его во благо знанию, творчеству и ребёнку», — отметили в школе искусств.

Причина возникновения пожара на данный момент неизвестна.