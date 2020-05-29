Стокгольм, , 08:30 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 46 человек. Такие данные 28 мая обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 28 мая сообщили шведские газеты Fria Tider и Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 4 266 человек. Их число увеличилось на 46 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 35 727 человека. За сутки было выявлено 639 новых случаев заражения.

По состоянию на 28 мая 2 032 человека с тяжелой формой протекания заболевания получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.