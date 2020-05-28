Уфа, , 15:49 — REGNUM Мужчину, которого зажало в автомобиле во время смертельной аварии на трассе, деблокировали спасатели в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, чтобы помочь пострадавшему мужчине 1974 года рождения спасатели применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Девочку 2016 года рождения, которая пострадала во время этой аварии, доставили в центральную больницу г. Баймак. В этой аварии погибла женщина 1993 года рождения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что авария на трассе Серменево-Амангильдино-Баймак произошла днем 28 мая. В ней погибла женщина-водитель автомашины «Хендай Крета».

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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