Абуджа, , 15:46 — REGNUM Как минимум 60 человек погибли при атаке неизвестных вооруженных боевиков на несколько деревень, расположенных на северо-западе Нигерии. Об этом 28 мая сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местных медицинских работников.

«Шестьдесят тел были доставлены в больницу со вчерашнего дня», — приводит AFP слова одной из медсестёр больницы в районе Сабон Бирни.

Также указывается, что атака была произведена бандитами 27 мая в нигерийском штате Сокото.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 мая стало известно, что в результате нападения боевиков террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке Нигерии погибли не менее 20 мирных жителей, а ещё 14 были ранены.