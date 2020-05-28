Луганск, 28 мая 2020, 15:23 — REGNUM За прошедшие пять месяцев 20 мирных жителей Донбасса подорвались на минах, установленных украинскими силовиками. Об этом сообщил 28 мая во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он отметил, что 28 мая житель населённого пункта Попасная подорвался на мине, установленной боевиками ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН признали, что 81% мирных жителей Донбасса, погибших вследствие артобстрелов, находились на территории ДНР и ЛНР.
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