Луганск, , 15:23 — REGNUM За прошедшие пять месяцев 20 мирных жителей Донбасса подорвались на минах, установленных украинскими силовиками. Об этом сообщил 28 мая во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что 28 мая житель населённого пункта Попасная подорвался на мине, установленной боевиками ВСУ.

«По данным миссии ООН по правам человека, за пять месяцев 2020 года на украинских минах подорвалось 18 мирных граждан», — добавил Осадчий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН признали, что 81% мирных жителей Донбасса, погибших вследствие артобстрелов, находились на территории ДНР и ЛНР.

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