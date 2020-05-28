Анкара, , 15:18 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака. Об этом 28 мая сообщается в заявлении министерства обороны страны в социальной сети Twitter.

По данным военного ведомства, благодаря разведывательной информации турецкая авиация нанесла удар по позициям повстанцев в районе Хакурк, что привело к гибели трех человек. Власти Турции и впредь намерены продолжать бомбардировки соседнего государства.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в этой стране ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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