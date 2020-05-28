Уфа, , 15:09 — REGNUM Девять пляжей планируют открыть в Уфе в текущем году. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, сроки начала купального сезона могут быть сдвинуты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Несмотря на это спасатели уже начали обследовать и очищать от мусора дно водоемов в местах, где будет официально разрешено купаться.

Водолазы уже проверили два участка озера Теплого на пляжах «Гольфстрим» и «Райский берег». В этом году самой необычной находкой стал фильтр от пылесоса.

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