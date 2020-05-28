Уфа, , 14:53 — REGNUM Женщина-водитель погибла в дорожной аварии на трассе в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

По предварительным сведениям, днем 28 мая на 5 км автотрассы Серменево-Амангильдино-Баймак произошло столкновение автомобилей «Хендай Крета» и «Шевроле Равон». В этой аварии погибла женщина-водитель «Хендай Крета». Кроме этого пострадал ребенок 2-х лет, который находился в этом автотранспортном средстве.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Они также устанавливают личности погибшей женщины и пострадавшего ребенка.

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