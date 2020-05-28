Бейрут, , 14:43 — REGNUM Вооруженные силы Ливана обнаружили и ликвидировали трубопровод на ливано-сирийской границе, через который производился незаконный забор топлива. Об этом 28 мая сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, в общей сложности было демонтировано порядка 30 метров труб. Подробности спецоперации пока не раскрываются.

«Этот шаг является частью постоянных усилий армии по борьбе с контрабандой топлива на ливано-сирийской границе», — цитирует агентство заявление военнослужащих.

Заявление военных последовало на следующий день после того, как бывший министр обороны Ливана Елиас Абу Сааб обвинил армию в отсутствии контроля на границе.