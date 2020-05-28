Уфа, , 14:32 — REGNUM Пятерых местных жителей подозревают в незаконной организации азартных игр в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба МВД по республике.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Нефтекамске стражи порядка пресекли деятельность незаконного игорного заведения. В помещениях этого заведения и у подозреваемых были изъяты деньги, документы, 15 компьютеров и другое оборудование.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной организации азартных игр.

Стражи порядка предполагают, что к данному преступлению могут быть причастны пять местных жителей. Они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Стражи порядка сообщили, что в подвале здания, где размещалось незаконное заведение, был обнаружен скрытый компьютер. Они предполагают, что это оборудование могло использоваться в качестве игрового сервера, поскольку сигнал от него шел в игровые залы клуба.

Стражи порядка предполагают, что в случае проверки деятельности заведения проверяющими органами связь с сервером могла прерываться, тогда мониторы транслировали спортивные матчи. Отмечается, что официально данный клуб функционировал как букмекерская контора.

Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют создать центр учета букмекерских контор