Ижевск, , 14:24 — REGNUM В Ижевске задержан 19-летний ранее судимый местный житель за кражу 19 плиток шоколада. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»), сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Кража произошла из магазина по улице Заводской. Охранники торговой точки пытались задержать похитителя, но ему удалось скрыться. Однако спустя полчаса похожий по приметам молодой человек был замечен правоохранителями, через минуту на место нахождения злоумышленника прибыл наряд полиции с собакой по запаховым следам.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За совершенное преступление законодательством РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в отношении жителя Ижевска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия»). В одном из продуктовых магазинов молодой человек набрал полную тележку упаковок сыра и пытался выйти, не заплатив. После просьбы сотрудников магазин оплатить товар он достал нож и стал угрожать, а затем скрылся. Сумма ущерба составила 4,7 тыс. рублей, подозреваемого поместили в СИЗО. За указанное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.