Париж, , 14:09 — REGNUM Член парламента Парижа Клод Гоасген скончался в возрасте 75 лет от последствий, вызванных коронавирусом, передает BFM TV.

Известно, что Клод Гоасгуен скончался от остановки сердца после того, как провел в реанимации 22 дня. До этого его состояние улучшалось. Депутат был госпитализирован с COVID-19 24 марта 2020 года.

Родственники депутата выразили «глубокую благодарность команде реанимационной службы больницы имени Жоржа Помпиду и всем медицинским службам, которые впоследствии оказали Клоду Гоасгену наилучшую помощь».

Напомним, впервые Клод Гоасген был избран в Совет Парижа в 1983 году. Он также был мэром 16-го округа Парижа с 2008 по 2017 год.