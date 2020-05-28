Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM В Екатеринбурге полицейские задержали на несколько часов мужчину, который шёл в аптеку за медицинской маской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам задержанный.

Индивидуальный предприниматель Александр И. шёл по плотине городского пруда с работы до ближайшей аптеки, где планировал купить медицинскую маску. Мужчину остановили полицейские, которые спросили, где его маска.

Один из прохожих даже попытался помочь Александру и выдал ему одноразовую маску из своих запасов. Однако это не остановило полицейских, и до аптеки человеку дойти не дали. По словам задержанного, ему заломили руки и силою доставили в отделение полиции № 1 на улице Толмачёва, где продержали около двух часов.

«Применение силы в отношении меня не правомочно, так как я не проявил никаких агрессивных действий ни в словах, ни в движениях», — заявил Александр.

Знакомые задержанного характеризуют его как сдержанного и бесконфликтного человека, семьянина. Он регулярно выполнял все требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции, отмечают люди.

Отметим, что, по нашим наблюдениям, более половины всех жителей Екатеринбурга ходят без масок. Однако санкции коснулись законопослушного гражданина, который старался соблюдать все нормы.

Корреспондент ИА REGNUM направил запрос в городское управление МВД. В полиции получили вопросы и уточняют сведения об инциденте, сообщили в пресс-службе.

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