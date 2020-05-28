Усть-Луга, Ленинградская область, , 14:10 — REGNUM На территории грузового морского порта Усть-Луга в Ленинградской области водитель погрузчика задавил человека. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил и норм охраны труда. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: пресс-служба СЗ СУ на транспорте СК РФ

Несчастный случай произошел 27 мая на территории МПК «ЮГ-2» на площадке для хранения груза тыловой части 21 причала морского порта Усть-Луга. Водитель погрузчика совершил наезд на стажера-механика судна. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«В настоящее время следователями осмотрено место происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление причин и условий, способствовавшие произошедшему», — говорится в сообщении СЗ СУ на транспорте.

Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту нарушения охраны труда по части 2 статьи 143 УК РФ. За это преступление грозит до четырех лет лишения свободы.