Черкассы, Украина, , 13:54 — REGNUM В Черкасской области Украины сотрудники полиции задержали двоих иностранцев, которые могли похитить из банкомата около 400 тыс. гривен (около $15 тыс.), сообщила 28 мая пресс-служба Национальной полиции Украины.

Взрыв банкомата произошёл 19 мая в селе Шевченково. Он был такой силы, что разнёс не только банкомат, но и пристройку, в которой тот находился.

Полицейским удалось выйти на след злоумышленников благодаря кроссовкам и кепке со следами крови, оставленным на месте преступления.

Как оказалось, одного из подозреваемых депортировали с Украины в начале 2020 года, но ему удалось вернуться под другой фамилией.

В ходе обыска правоохранители обнаружили похищенные деньги и другие доказательства причастности к данному преступлению

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный рядом с мини-маркетом. На месте преступления остались разбросанные купюры номиналом 200 гривен.

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