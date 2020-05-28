Йошкар-Ола, , 13:36 — REGNUM После ремонта дорог в Йошкар-Оле по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» возбуждено третье уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Марий Эл.

Уточняется, что в результате бюджету Йошкар-Олы был причинен ущерб в размере около 1 млн рублей. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее этот же ремонт стал поводом для возбуждения уголовных дел по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Ремонт проводился в Йошкар-Оле на участке протяженностью 5 км на участке улицы Западной от улицы Дружба до Йывана Кырли и на улице Карла Маркса на участке от улицы Строителей до Ленинского проспекта. Подрядчик при проведении ремонт использовал некачественные материалы. Средства на работы в размере 115,5 млн рублей были выделены из федерального бюджета.

Госконтракт на выполнение работ был заключен с ООО «Дорстройсервис» (Чувашия), заказчиком работ выступило муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа».

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