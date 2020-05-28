Брянск, , 13:36 — REGNUM 12-летняя девочка скончалась в больнице Жуковского района Брянской области. Она проглотила батарейку. Возбуждено уголовное дело, сообщили 28 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительной версии, 18 мая школьница у себя дома проглотила щелочную батарейку. Родители узнали об этом только 23 мая, когда самочувствие девочки ухудшилось. В этот же день её госпитализировали в Жуковскую межрайонную больницу. 24 мая ребёнка перевели в Брянскую областную детскую больницу, где она скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.