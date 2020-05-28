Черноголовка, Московская область, , 13:15 — REGNUM Суд в Подмосковье отправил под домашний арест подозреваемого в осквернении мемориала Великой Отечественной войны в подмосковной Черноголовке, сообщает 28 мая пресс-служба Главного следственном управлении СК РФ по Московской области.

Мужчине предъявлены обвинения по п. «б» ч.2 ст.243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов»).

По версии следствия, 23 мая в 7 часов утра мужчина, находясь у обелиска, возведенного в честь Победы в Великой Отечественной войне, умышленно, демонстрируя свое неуважение к достоянию народа, осуществил повреждения конструкции, а также умышленно повредил венок в виде звезды и раскидал возложенные гражданами цветы.

В ходе допроса подозреваемый сознался в содеянном и раскаялся.