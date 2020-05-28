Ярославль, 28 мая 2020, 13:02 — REGNUM В Ярославле 28 мая из окна госпиталя ветеранов войн выпал пациент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Врачи попытались оказать помощь пострадавшему, но не смогли спасти его жизнь. Мужчина скончался.
Госпиталь ветеранов войн в начале эпидемии коронавируса был перепрофилирован под прием больных COVID-19.
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