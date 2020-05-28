Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу не поддержали версию об убийстве трех человек, тела которых были обнаружены в сгоревшем гараже-бытовке на проспекте Космонавтов в южной части города. Идет доследственная проверка, причины и обстоятельства смерти людей уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 27 мая полностью выгорел неэксплуатируемый гараж и обгорела рядом стоящая бытовка. При разборе завалов были обнаружены останки трех тел. Прорабатывалась криминальная версия: тройное убийство с последующим поджогом, чтобы скрыть следы преступления.

Позже следователи СКР установили, что в заброшенном гараже на проспекте Космонавтов были найдены тела двух мужчин и женщины, которые являлись лицами без определенного места жительства и вместе со своим знакомым распивали в гараже спиртные напитки.

«По предварительным данным, возгорание помещения произошло в связи с неосторожным обращением с огнем при курении. Спастись смог лишь один мужчина», — отметили 28 мая в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Следствием назначены различные экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе от возбуждения дела.

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