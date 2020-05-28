Чита, , 12:41 — REGNUM В Забайкальском крае, где наблюдается взрывной характер распространения коронавируса, до 2 июня ужесточили карантинные мероприятия. Как сообщает сегодня, 28 мая, оперативный штаб региона, до этого срока в Чите, по указанию главного санитарного врача, установлен запрет на работу объектов торговли непродовольственными товарами по площади до 400 квадратных метров при отсутствии отдельного наружного уличного входа, запрет на работу объектов торговли непродовольственными товарами, торговых центров, рынков, предприятий сферы услуг после 18:00 и в выходные дни.

«Ограничения не распространяются на медицинские, аптечные, социальные, транспортные, похоронные организации, а также на организации, осуществляющие продажу товаров дистанционно, работающие в сфере обращения с отходами. Собственникам транспорта и зданий с 29 мая по 2 июня необходимо обязательно провести профилактическую дезинфекцию, в том числе обеззараживание воздуха», — сказано официальном сообщении.

Напомним, общее число выявленных носителей вируса в Забайкалье превысило 1000 человек. Для помощи в борьбе с COVID-19 в регион прибыла бригада столичных медиков.

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