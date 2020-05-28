Чита, , 12:32 — REGNUM Коечный фонд городской клинической больницы №1 Читы, где в период эпидемии коронавируса развёрнут моностационар, рассчитаный на лечение 340 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, заполнен на 100%. В этом сегодня, 28 мая, сообщила пресс-служба забайкальского губернатора.

«Больные с COVID-19 стали поступать туда в апреле, когда в стационаре были развернуты 184 койки. С ростом заболеваемости в регионе в центральном корпусе количество коек было доведено до 220. Затем пришлось задействовать новые помещения в двухэтажном терапевтическом корпусе, рассчитанные на 120 коек», — сказано в официальном сообщении.

По словам главы краевого минздрава Анны Шангиной, настоящее время медики работают с повышенной нагрузкой. Особенно сложно приходится работникам моностационаров в Нерчинске, Борзе и Могойтуе. Если понадобится, будут задействованы мощности краевой клинической инфекционной больницы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье наблюдается взрывной характер распространения коронавируса. На 27 мая общее количество подтверждённых тестов на наличие коронавирусной инфекции в регионе составляет уже 1019. В 142 случаях речь идёт о детях. Для помощи в борьбе с COVID-19 направлена бригада столичных медиков.

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