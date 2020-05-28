Самара, , 12:30 — REGNUM Восемь человек обвиняют Самаре в сбыте фальшивых купюр на территории нескольких регионов России. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемые сбыли выше 60 поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей в торговых точках Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областей и Татарии. Их задержали полицейские Самарской и Оренбургской областей. Сейчас некоторые из них находятся под стражей, а некоторые под домашним арестом.

По данным фактам были возбуждены 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, которые объединили в одно производство.

Сообщается, что материалы уголовного дела переданы в районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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