Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM Ростовский суд вынес приговор убийце бывшего помощника донского депутата. Мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Из материалов уголовного дела следует, что преступление произошло 1 июня 2019 года в квартире жертвы. Во время застолья вспыхнул конфликт, в результате которого ростовчанин выстрелил из травматического пистолета «Гроза — 04С» в голову экс-помощнику депутата Законодательного собрания Ростовской области от КПРФ, затем нанёс режущим предметом множественные ранения. Кроме того, подсудимый под угрозой применения оружия совершил в отношении 32-летней женщины иные действия сексуального характера.

Житель Ростова-на-Дону признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105) и насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Суд назначил преступнику 12 лет колонии строго режима.

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