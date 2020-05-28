Одесса, Украина, 28 мая 2020, 12:33 — REGNUM Дренажная система Одессы не справляется с дождевыми потоками, сообщило 28 мая информационное агентство УНИАН.
Многие улицы Одессы, особенно в спальных районах города, ушли под воду из-за сильного ливня. Местами ограничено движение транспорта. По оценке синоптиков, за три часа выпало 18 мм осадков.
В администрации города утверждают, что проблема не в состоянии ливневой канализации, а в её пропускной способности.
По данным СМИ, аналогичная ситуация сложилась в Николаеве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в конце текущей недели в Центральной России ожидаются рекордные осадки.
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