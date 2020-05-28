Воронеж, , 11:55 — REGNUM Проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних начала прокуратура Воронежской области в связи с убийством девятилетней девочки в одном из сёл Бобровского района. Об этом ИА REGNUM сообщил 28 мая старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«По предварительным данным, 25 мая 2020 года родители шести детей, проживающие в Бобровском районе, оставив девятилетнюю дочь со старшими детьми, отправились на рыбалку. Вернувшись 26 мая, девочку дома они не обнаружили, предположив, что она находится у бабушки, как бывало ранее. Вечером того же дня от бабушки родители узнали, что девочка не приходила, и приступили к самостоятельным поискам. Утром 27 мая об исчезновении ребенка узнал глава поселения и сообщил об этом в полицию», — рассказал подробности ЧП представитель прокуратуры.

Полураздетое тело ребёнка было найдено в заброшенном доме на территории села, на теле были признаки удушения. Подозреваемым в совершении преступления стал 16-летний подросток, который уже дал признательные показания. По его словам, он пригласил девочку в заброшенный дом, где пытался вступить с ней в половую связь. Когда девочка стала сопротивляться, он задушил её и спрятал, чтобы позднее вынести в лес и закопать.

СУ СКР возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица»). Решается вопрос об аресте задержанного.

На данный момент известно, что подросток и семья погибшей девочки, на профилактических учетах не состояли. Прокуратура проводит проверку работы системы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также прокуратурой взят на контроль ход расследования уголовного дела.

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