Барнаул, , 11:46 — REGNUM В Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей SARS-CoV-2. Причиной тому стали несколько вспышек коронавируса в медицинских и социальных учреждениях.

Как сообщает оперативный штаб региона, за период пандемии от COVID-19 скончались 19 взрослых. Подтверждены десять случаев тяжелого течения заболевания COVID-19. Всего за минувшие сутки, 27 мая, в регионе зарегистрировано 79 новых положительных подтверждённых тестов, их общее количество составляет уже 1633. В 172 случаях речь идёт о детях.

«1179 случаев подтверждены по контакту с заболевшими, 212 — выявлены у больных внебольничной пневмонией. У 333 заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ, в 1088 случаях — бессимптомное течение. Тяжелых больных — 34, на аппарате ИВЛ — 12. Выздоровело — 717 человек», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по распространению коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться очень сложной: только за сутки 26 мая выявили 69 новых новых носителей SARS-CoV-2.

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