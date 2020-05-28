Новосибирск, , 11:35 — REGNUM В Маслянинском районе Новосибирской области произошла разгерметизация парового котла. Пострадали два человека, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, из-за нарушений технологического процесса произошёл хлопок парового котла в помещении производственного здания компании по изготовлению молочной продукции. После этого обрушилась часть кирпичной стены и кровли здания. Один человек получил травмы различного характера, другой ожоги. Они госпитализированы в больницу.

«Завал стен был ликвидирован самостоятельно силами предприятия, — отметили в управлении МЧС РФ. — Помощь спасателей не потребовалось, производственный цех работает в штатном режиме».

Для установления точной причины инцидента будет проведена проверка.