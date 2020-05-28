Сринагар, Индия, , 10:55 — REGNUM Террористический акт на территории северного индийского штата Джамму и Кашмир предотвратили силы безопасности страны. Об этом 28 мая сообщает телеканал NDTV.

По информации журналистов, исходя из данных разведки, полицией был остановлен на одном из КПП автомобиль Hyundai Santro с поддельным регистрационным номером, водитель которого отказался подчиняться сотрудникам полиции и пытался проехать сквозь заграждения КПП.

«Силы безопасности открыли огонь. Водителю удалось скрыться, оставив машину, нагруженную самодельными взрывными устройствами», — заявил генеральный инспектор полиции Виджай Кумар.

Также он отметил, что данный автомобиль начали искать 27 мая вечером, после того как поступила информация о нем, и рассказал, что автомобиль был взорван на месте специалистами-саперами, так как перемещать его было бы опасно.

Кроме этого, известно, что в машине было заложено 20 кг взрывчатки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что в результате взрыва бомбы в йеменской провинции Хадрамут, расположенной на востоке страны, погибли пятеро военных.