Магадан, Магаданская область, , 10:51 — REGNUM В Магадане суд вынес приговор женщине за причинение смерти новорожденному по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ Колымы.

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Следователи доказали, что 33-летняя женщина ночью 13 февраля 2018 года в домашних условиях самостоятельно родила мальчика.

После родов магаданка, не имея медицинского образования и навыков ухода за новорожденными детьми, в медицинские учреждения за оказанием квалифицированной помощи ребёнку не обратилась. Также выяснилось, что она не вставала на учёт в женской консультации по поводу беременности.

Через несколько часов после рождения ребёнка женщина обнаружила, что малыш не подаёт признаков жизни. Соседи вызвали медиков, которые констатировали смерть мальчика.

По заключению судебной медицинской экспертизы, смерть новорожденного наступила от вдыхания околоплодных вод с осложнением в виде развития острой дыхательной недостаточности.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала женщину психически здоровой, свою вину подсудимая не отрицала.

Женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи в Туве возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного ребёнка у 20-летней женщины. Она в пьяном состоянии задавила младенца.