Южно-Сахалинск, , 10:47 — REGNUM На Сахалине карантинные меры в связи с коронавирусом помогли задержать мигранта-наркоторговца с поддельным паспортом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

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Гражданин прилетел московским рейсом, предъявил паспорт с сахалинской пропиской. Но сообщил, что жить будет по иному адресу, так как поругался с родственниками. Его отпустили на домашний карантин. На следующий день прибывшие с проверкой полицейские в квартире гражданина не нашли. Отправились по месту прописки. Там находился совсем другой гражданин, но с такими же паспортными данными. Он был очень удивлен, сообщил, что никуда с Сахалина не выезжал.

В итоге пропавшего пассажира московского рейса нашли. Им оказался гражданин Казахстана, который купил в Москве поддельный паспорт, а свои документы, по его словам, закопал в землю. Также выяснилось, что на Сахалин он прибыл с целью распространения наркотиков, которые привез с собой в упаковке от детского питания.

Сейчас он находится в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 28 мая выявлено 8 случаев заражения коронавирусом.