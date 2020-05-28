Воронеж, , 10:41 — REGNUM Стали известные некоторые подробности шокирующего преступления, совершённого 16-летним подростком в отношении девятилетней девочки в Бобровском районе Воронежской области. Девочку, пропавшую 25 мая, искали в течение двух дней, преступление было раскрыто сотрудниками полиции совместно со следователями СУ СК России по Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе ГУ МВД.

Девочка, проживавшая в селе 2-е Никольское Бобровского района, пропала вечером 25 мая. О пропаже ребёнка в полицию сообщили только два дня спустя. Поиски девочки вели сотрудники полиции, односельчане, поисковые отряды.

«В течение нескольких часов после поступления сообщения сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что пропавшую последний раз видели с 16-летним подростком. В ходе проведенных сотрудниками полиции и следователями СК мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года примерно в 18:10 проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний юноша совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области», — сообщили в полиции.

Подозреваемый задержан. Он уже дал признательные показания и показал, где спрятал тело. Как стало известно ИА REGNUM, вечером 25 мая подросток позвал девочку девяти лет, которая приходится ему дальней родственницей и соседкой, в заброшенный дом. Девочка, которая знала подростка, безбоязненно пошла с ним. В доме подросток начал приставать к ней, девочка попыталась убежать, однако он догнал её и задушил. Тело он спрятал в сундуке в том же доме. Когда девочку начали искать, подозреваемый активно участвовал в поисках.

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