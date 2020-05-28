Джакарта, , 10:41 — REGNUM Личные данные 1,3 млн служащих системы министерства образования и культуры Индонезии украли хакеры, взломавшие компьютерную сеть ведомства. Об этом 28 мая сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post.

Также сообщается, что в результате взлома были скачены имена и фамилии, номера удостоверений личности служащих, семейное положение, анкетные данные и другая личная информация.

Кроме этого, сообщается, что взлом был обнаружен индонезийским IT-консультантом Тегу Априанто, который рассказал, что хакеры использовали переход ведомства на удаленную работу из-за пандемии коронавируса и смогли взломать сеть, использовав компьютер одного из сотрудников министерства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение последних трех лет в Южной Корее фиксируют увеличение числа кибератак из-за рубежа с целью хищения военной информации.