Хабаровск, , 10:37 — REGNUM В Хабаровском крае ФСБ задержала подпольных изготовителей оружия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ региона.

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Оружейную сеть одновременно накрыли в 13 регионах России, в том числе и в Хабаровском крае.

География, на которой раскинулась преступная сеть производителей огнестрельного оружия, поражает: Москва и область, Крым, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Удмуртия, Новосибирск, Рязань, Хабаровск и так далее — банда действовала практически на всей территории страны.

Во время задержаний и обысков было изъято 188 единиц огнестрельного оружия — 10 пулеметов (ПК, РПК, РПД, MG-42, «Максим»), автоматы (АК-12, АК-103, АКС-74У, АКС-74, АК-74М, АКМ), 14 пистолетов пулеметов, 82 пистолета и револьвера, 35 гранат, 20 кг взрывчатки, более 16 тыс. патронов, более 120 составных и комплектующих частей оружия, три приспособления для бесшумной стрельбы.

В общей сложности прекращена деятельность 13 подпольных цехов по производству оружия, оснащенных специализированным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первая такая операция спецслужбы в 2020 году. В апреле была рассекречена и ликвидирована сеть нелегальных производителей оружия в десяти регионах России — от Москвы до Хабаровского края.