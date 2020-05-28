Ижевск, , 10:22 — REGNUM По подозрению в незаконном сбыте наркотиков задержали 18-летнего неработающего жителя Ижевска. Он был задержан в лесопосадке по улице Ленина при попытке сбыта наркотиков бесконтактным способом, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

У молодого человека было изъято несколько свертков с синтетическим наркотически средством. В дальнейшем было обнаружено два тайника, оборудованных подозреваемым в лесопосадке. Установлено, что задержанный является закладчиков интернет-магазина, реализующего наркотики на территории Удмуртии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Подозреваемый помещен под стражу. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории одного из садоводческих товариществ в Удмуртии в начале мая была задержана 28-летняя неработающая жительница Ижевска. При личном досмотре полицейские обнаружили у женщины сверток с синтетическим наркотическим средством весом 89 г. Затем в одном из домов дачного поселка правоохранители обнаружили упаковочные материалы, лабораторное оборудование, прекурсоры, химические реактивы, предназначенные для изготовления наркотических средств. Кроме того, в доме было найдено 118 граммов синтетического наркотика.