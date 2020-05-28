Миннеаполис, США, , 10:30 — REGNUM Один человек погиб в результате стрельбы, произошедший в Миннеаполисе (штат Миннесота) в ходе завершившейся беспорядками акции протеста против действий полиции, жестокое обращение которой стало причиной смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 28 мая сообщает местная газета Star Tribune.

По данным правоохранителей, стрельба была открыта владельцем ломбарда, когда участники протестных акции начали разрушать и грабить магазины в районе, где проходили протесты.

Раненный в результате данной стрельбы мужчина был доставлен в местную больницу, где затем скончался. Также известно, что полиция в связи с данным происшествием задержала одного человека и что протестные акции, связанные со смертью Флойда, проходят второй вечер подряд.

Отметим, ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда и когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из держащих его полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает.